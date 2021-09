Homem fica ferido com facadas no rosto após discussão em Planaltina

PM Pedro Marra

(crédito: Cícero Lopes/CB/D.A Press)

Um homem ficou ferido com facadas no rosto e no braço após discussão com outros dois em frente a uma academia, no Setor Tradicional de Planaltina. O caso ocorreu por volta das 9h desta sexta-feira (3/9). Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a ocorrência foi registrada na 16ª DP, da região, onde o criminoso foi autuado por lesão corporal.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) atendeu a vítima, um rapaz identificado como André, 32 anos. Ele foi encontrado dentro da academia com um corte extenso na face e em um membro superior esquerdo. O homem foi atendido e transportado ao Hospital Regional de Planaltina (HRP), consciente, orientado e estável. Populares informaram que a vítima foi perseguida pelo agressor até o interior do estabelecimento.



Uma testemunha relatou ao Correio que os homens moram em um albergue próximo à academia. Funcionários e alunos das unidade imobilizaram o agressor até a chegada da polícia. O CBMDF atendeu a ocorrência com duas viaturas e nove bombeiros.



