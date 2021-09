Homem é procurado após suspeita de estupro de criança de 10 anos

CB Correio Braziliense

(crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) faz diligências para prender um homem acusado de estupro de vulnerável. Segundo as investigações, o pedreiro Luis Medrado, 56 anos, teria estuprado uma criança de 10 anos neste sábado (4/9), na região do Riacho Fundo.

De acordo com as apurações da polícia, o acusado aproveitava os momentos que estava sozinho com a criança para praticar os abusos. O ato foi flagrado pela mãe da vítima, que chegou a notar esperma na barriga e na virilha da criança. Ela acionou a Polícia Militar. No entanto, ao comparecer ao endereço, o autor do crime fugiu. A criança foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito.

Nesta terça-feira (7/9), a justiça decretou a prisão temporária do acusado, atendendo ao pedido da 29ª Delegacia de Polícia. As equipes da polícia fazem buscas em endereços vinculados ao autor, mas ele permanece foragido.

Segundo o delegado Lúcio Valente, da 29ª DP, é provável que o crime estivesse ocorrendo há algum tempo. “O autor aproveitava a confiança da mãe da vítima e chegou a ameaçar a criança para que não contasse sobre o abuso”, destacou.

A PCDF divulgou a imagem do procurado para que a população auxilie com informações sobre o paradeiro do acusado. As denúncias podem ser feitas através do site da PCDF e pelo Disque-Denúncia (197).