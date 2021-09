Incêndios na Chapada dos Veadeiros continuam nesta quarta (15/9)

JE Júlia Eleutério

Incêndios na área do Rio dos Couros e próximo a Serra do Segredo, onde fica o ponto turístico da Cachoeira do Segredo nesta quarta-feira (15/9) - (crédito: CBMGO)

Os incêndios florestais na região da Chapada dos Veadeiros continuam nesta quarta-feira (15/9). Segundo a atualização do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o fogo está concentrado na área do Rio dos Couros e em um local próximo à Serra do Segredo, onde fica o ponto turístico da Cachoeira do Segredo.

No momento, cerca de 20 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e 45 Bombeiros Militares especialistas em combate a incêndio florestal estão trabalhando para conter as chamas na região. O CBMGO reforça que o trabalho está sendo feito tanto por combate terrestre quanto por pequenos aviões próprios para lançamento de água nas linhas de fogo.

De acordo com o coordenador da força-tarefa e capitão do CBMGO, Luiz Antônio Dias Araújo, a expectativa é que o incêndio na região do Rio dos Couros seja controlado ainda nesta quarta (15/9). “A esperança é que a gente consiga debelar grande parte dessa linha que margeia o Rio dos Couros ainda no dia de hoje, a depender das condições climáticas e da velocidade e direção do vento”, ressalta.







Outro caso

No domingo (12/9), cerca de 100 turistas ficaram cercados por um incêndio que atingiu a região do Vale da Lua, localizada na Vila de São Jorge, município de Alto Paraíso de Goiás (GO). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), uma das pessoas sofreu queimaduras leves nos pés.

Os bombeiros foram acionados para combater o fogo. Ao menos 50 pessoas, entre bombeiros militares, integrantes da brigada de São Jorge e servidores do ICMbio, foram chamados para controlar as chamas. O local, amplamente frequentado por turistas, teve que ser evacuado.