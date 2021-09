Fogo na Chapada dos Veadeiros: bombeiros do DF são enviados para reforço

DD Darcianne Diogo

Bombeiros do DF foram enviados para auxiliar no combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros (GO) - (crédito: CBM-DF)

Vinte bombeiros do Distrito Federal foram enviados, na tarde dessa quinta-feira (16/9), para auxiliar no combate ao incêndio que atinge a Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. O fogo dura cinco dias e destruiu mais de 10 mil hectares na área de proteção ambiental do Pouso Alto.

O reforço veio após um pedido do próprio comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO). A equipe do DF viajou às 14h e é composta por três oficiais e 17 praças. Os militares são especializados no combate a incêndio florestal, segundo o CBMDF.

Para a missão, os agentes levam diversos equipamentos, como abafadores, bombas costais e sopradores de ar. Também foi designada uma aeronave com capacidade de 3 mil litros de água para o enfrentamento das chamas. De acordo com a corporação, está prevista a permanência da equipe no local até a extinção do fogo.

Devastação

O incêndio começou no Vale da Lua, no domingo (12/9). No dia, cerca de 100 turistas ficaram isolados no local. Por causa das chamas, o Vale da Lua e a Cachoeira do Segredo foram fechados.

Na quarta-feira (15/9), o Parque Estadual Águas do Paraíso também foi fechado, pois havia o risco das chamas se aproximarem da área.