Viva Lago Oeste promove evento sobre a preservação do Cerrado

HM Helena Mandarino Dornelas*

O dia nacional do cerrado foi comemorado em 11 de setembro e, durante todo o mês, a associação Viva Lago Oeste está promovendo eventos para impulsionar a defesa do cerrado e a valorização do bioma.

O Núcleo Rural Lago Oeste é uma região ecológica localizada na Região Administrativa de Sobradinho, mais ou menos a 25 km da Torre de TV. O lugar, pertinho do centro de Brasília, abriga a Reserva Biológica da Contagem e parte do Parque Nacional de Brasília.

O cerrado é o segundo maior da América Latina e do Brasil. Sabendo da importância desse ecossistema, o Viva Lago Oeste promoveu vários eventos ao longo do mês. Todo final de semana, uma ou mais ações na região estimulam discussões sobre o bioma e o turismo ecológico.

“É uma ação promovida pelo Viva Lago Oeste, uma iniciativa de 17 empreendedores da região que estão promovendo, desde o início de setembro, até o próximo final de semana, várias atividades e ações focando no contato com a natureza, o cerrado, e buscando reforçar a importância da preservação e o cuidado com o bioma", explica Rafael Magnum, membro do Viva Lago Oeste e fundador da Fazenda Roncador.

Neste sábado (18/9) e domingo (19/9), o Viva Lago Oeste vai contar com o Tour do Rock, uma imersão pela região com cavalgadas, gastronomia e contato com a natureza. A programação começa sábado na Fazenda Roncador e o almoço será na Churrascaria do Gaudério. À tarde, o grupo vai pode aproveitar o BOAZ Eventos e à noite, conta com chopp artesanal, show ao vivo e jantar.

No domingo, tem café da manhã no BOAZ, cavalgada e almoço no Queen of Pepper. Às 16h, o grupo vai para a Queijaria Rancharia. A noite termina com uma cavalgada sob a lua de volta à Fazenda do Roncador.

Para manter a segurança, o evento tem vagas limitadas, garantindo o distanciamento social e promovendo diversão em tempos de pandemia.

