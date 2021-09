CB Correio Braziliense

(crédito: Pinterest)

O Governo do Distrito Federal (GDF) aprovou o projeto urbanístico de regularização do parcelamento do Condomínio Halley, localizado no Setor Habitacional Contagem, em Sobradinho II. A medida foi publicada no Decreto 42.511 do Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (17/9) e já está em vigor. Os documentos urbanísticos estão disponíveis para consulta no site do Sistema de Documentação Urbanística e Cartográfica (Sisduc).

O condomínio é destinado a usos residencial, comercial, prestação de serviços, institucional e industrial distribuídos. De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitacional (Seduh), com uma área total de 2,185 hectares, o local é dividido em 62 lotes nos quais habitam cerca de 568 pessoas. Em maio deste ano, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF (Conplan) havia autorizado o projeto em uma reunião on-line.

Outras regularizações

Assim como o Condomínio Halley, outros quatro condomínios no Setor Habitacional Contagem tiveram os projetos urbanísticos aprovados pela Conplan em maio. São eles: Residencial Serra Dourada I, Residencial Sobradinho, São Jorge e Residencial Novo Horizonte. Juntos, eles somam mais de 7,6 hectares com 204 lotes. Segundo a Seduh, estima-se que 941 pessoas residem nesses locais.