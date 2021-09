CPI dos maus-tratos da CLDF recebe denúncias após cão morto em pet shop

PM Pedro Marra

A comissão parlamentar de inquérito (CPI) contra maus-tratos a animais, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), vai abrir investigação sobre denúncias de casos ocorridos em clínicas veterinárias e pet shops da capital. A iniciativa é do presidente da comissão, o deputado Daniel Donizet (PL). Nesta sexta-feira (17/9), ele solicitou celeridade nas investigações à Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente e a Ordem Urbanística (Dema).

Nas redes sociais, o parlamentar informou que encaminhou um ofício à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) ao pedir informações sobre o caso do cachorro Flock. O animal morreu, na quarta-feira (15/9), por uma suposto problema cardíaco, enquanto recebia banho e tosa em um pet shop da Asa Norte.

“Também estou enviando um ofício para que o pet shop apresente sua versão. Pedi, ainda, que a tutora me encaminhe o resultado da necrópsia do cachorro, atestando a causa da morte, assim que for liberado. Vou reunir todas essas informações e documentos, e levar para avaliação da CPI dos maus-tratos a animais. Segundo Larissa (dona do cão), o caso dela não é isolado. Outras pessoas teriam entrado em contato dizendo ter passado pela mesma situação”, afirma o parlamentar.

O animal morreu duas horas após a dona, a empresária Larissa Marques de Carvalho, 34 anos, deixar o cachorro no estabelecimento. A mulher recebeu o animal morto, cão da raça Spitz, de 1 ano e 4 meses. Segundo ela, ao perguntar o que tinha acontecido com Flock, o responsável técnico pelo estabelecimento, o veterinário Luis Gustavo Silveira, não soube explicar o que havia ocorrido.

“Eu tinha deixado o meu cachorro lindo e bem. Deu pra ver nas imagens da minha câmera que ele estava feliz no meu colo. Quando cheguei lá, ele (veterinário) entregou o cachorro morto na minha mão. Ele que foi me dar a notícia. Me disse que não sabia o que tinha acontecido e que não podia fazer nada”, relata a moradora da Asa Norte.

Em nota publicada em uma rede social, o pet shop afirma que recebeu Larissa e o cachorro, o spitz alemão Flock, para a realização de banho. O animal foi recepcionado às 9h30 e estava aparentemente saudável e bem. “O banho foi feito sem intercorrências. Passou-se então para a secagem dos pelos de Flock, com secador comum e utilizando as melhores e seguras práticas veterinárias”, explica o estabelecimento.

Por volta das 11h, durante o atendimento ao cão, veterinários notaram que o animal havia desmaiado, sendo trazido às pressas para a clínica do local. “O animal foi examinado e recebeu todos os procedimentos de primeiros socorros aplicáveis, incluindo técnicas de reanimação cardiorrespiratória. Flock estava hipotenso e, apesar de todos os esforços de nossa equipe, não melhorou”, acrescenta o pet shop, em nota.

Ainda de acordo com o estabelecimento, por volta das 12h foi constatada a morte do cachorro, “sendo a senhora Larissa Carvalho imediatamente contactada e avisada a respeito do acontecido”, diz o texto.

