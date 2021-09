Distrito Federal entra em alerta vermelho neste domingo devido a baixa umidade

CM Cibele Moreira

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

O clima seco deve se intensificar ao longo da tarde deste domingo (19/9) no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade relativa do ar pode chegar a 10% no período mais quente do dia, representando grande risco à saúde. A temperatura máxima prevista é de 33°C.

Devido a baixa umidade, a capital entra em alerta vermelho neste domingo (19/9). O aviso será emitido pelo Inmet ainda nesta manhã, chamando a atenção da população para os cuidados redobrados com a saúde. O alerta vermelho é acionado quando a umidade do ar varia abaixo dos 12%.

Os riscos a incêndio podem aumentar também. Por isso, órgãos de segurança do Distrito Federal reforçam a importância de não se colocar fogo em mato, nem queimar lixo em áreas verdes. Em relação a saúde, é recomendado a ingestão de bastante líquido durante o dia. O uso de roupas leves e colocar bacias de águas nos ambientes em casa, pode ajudar a amenizar o desconforto ocasionado pelo clima.

A meteorologista Andrea Ramos afirma que, para essa semana, uma onda de calor permanecerá no Distrito Federal. As temperaturas vão aumentar e a umidade pode variar em níveis críticos. No entanto, a chegada da primavera nesta quarta-feira (22/9) sinaliza bons presságios com chances de precipitações. "Para o próximo fim de semana, ali no dia 26 de setembro, há uma possibilidade de chuva aqui no DF", destaca Andrea.

Apesar do calor intenso na tarde deste domingo (19/9), as temperatura nas primeiras horas do dia foram amenas no DF. A mínima registrada foi de 10°C na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina.