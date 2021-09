Chuvas isoladas devem refrescar Distrito Federal no próximo fim de semana

AI Ana Isabel Mansur SR Samantha Rannya*

No sábado, a chuva deve amenizar o calor do Distrito Federal. Mas, enquanto isso, o brasiliense terá de aguentar mais alguns dias de massa de ar quente e seco, com poucas nuvens no céu, termômetros acima de 35°C e baixa umidade relativa do ar.

Até lá, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que a capital do país terá mais um recorde no ano: a temperatura máxima deve chegar ao maior valor de 2021 nesta semana — a mais alta até o momento foi registrada em 6 de setembro e ontem, quando a estação de monitoramento de Águas Emendadas, na região de Planaltina, marcou 35,6°C (leia Dia de calor).

Com os novos números, o Inmet publicou dois alertas para a capital federal, com duração até a noite desta terça-feira (21/9). Um dos avisos prevê onda de calor de “perigo potencial”, o primeiro nível de preocupação. O risco à saúde é leve, segundo o instituto, mas a temperatura média pode ficar 5°C mais alta por até três dias. A outra notificação envolve a baixa umidade relativa do ar, caracterizada como “de grande perigo”, o ponto mais alto da escala.

A umidade relativa do ar mínima pode ficar abaixo de 12%, o que aumenta riscos de incêndios florestais e à saúde das pessoas, devido a possíveis manifestações de doenças pulmonares ou dores de cabeça. “Nos próximos dois ou três dias, podemos ter temperaturas maiores do que estamos sentindo neste mês”, alerta o meteorologista do Inmet Olívio Bahia. Com a chegada da primavera nesta quarta-feira (22/9), haverá aumento da nebulosidade, o que faz crescer as possibilidades de chuva no fim de semana.

Enquanto a estação das flores não começa, os amigos Ubiratã de Oliveira, 18 anos, Augusto Nobre, 16, e Gabriel Oliveira, 16, apostaram em uma alternativa para lidar com o clima. Desde que os números dos termômetros começaram a subir, os estudantes recorreram ao Lago Paranoá, na tentativa de amenizar o calor. “É a quarta ou quinta vez que visitamos. Refresca muito. Viemos andando de casa; então, é um caminho bom. Chegamos fervendo”, brincou Augusto. O grupo mora na Granja do Torto e leva, em média, meia hora em cada trecho do trajeto.

Dia de calor

Confira as temperaturas e as taxas da umidade relativa do ar registradas nessa segunda-feira (21/9), nas cinco unidades de acompanhamento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Estação meteorológica — Temperatura — Umidade

Águas Emendadas — 34,7°C — 14%

Brasília — 34,4°C — 16%

Brazlândia — 34°C — 13%

Gama — 35,6°C — 11%

Paranoá — 35,2°C —14%

Fonte: Inmet

Seca e colírio para os olhos

Não é sempre que o tempo seco favorece uma visualização nítida da Lua cheia. Isso porque há diversos poluentes na atmosfera, conhecidos como névoa seca e formados por partículas microscópicas. Esses elementos contribuem para dar um tom avermelhado ao satélite e, também, ao Sol.

Quando os raios do astro incidem em um ângulo específico sobre essas partículas em suspensão, eles conferem aos dois corpos celestes uma tonalidade escarlate. Caso haja as condições necessárias, a visão da Lua ao nascer é uma das mais belas — como a dessa segunda-feira (20/9), registrada em Brasília.

