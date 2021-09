Diretor do Sinpro-DF anuncia, em rede social, que está com covid-19

CB Correio Braziliense

Segundo o diretor, a vacina está sendo fundamental para o não agravamento da doença - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Um dos diretores do Sindicato de Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), Samuel Fernandes, anunciou, nesta quarta-feira (22/9), que foi diagnosticado com covid-19. Na publicação em conta pessoal do Facebook, ele diz que, após sentir alguns sintomas, foi fazer o teste nesta terça-feira (21/9) e constatou a doença.

"Ficarei afastado por alguns dias, por recomendação médica, sendo medicado para plena recuperação. A vacina está sendo fundamental para o não agravamento da doença", escreveu na publicação.

Diretor do Sinpro-DF, Samuel Fernandes, anuncia em rede social que está com covid-19 (foto: Reprodução/Redes sociais)

Nessa terça-feira, a taxa de transmissão da covid-19 caiu para 0,96 no Distrito Federal. O valor é o menor registrado nos últimos 10 dias. O índice abaixo de 1 é considerado ideal pelo governo local. De acordo com dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, nas últimas 24h, foram registrados 639 casos e 13 mortes pela doença.

No total, o DF registrou 487.325 casos e 10.311 óbitos desde o início da crise sanitária. Dos mortos, 896 residiam em outras unidades da Federação, sendo 769 no Goiás e o restante em outros 17 estados. Com a atualização, a média móvel de casos chegou a 803,71, valor 10,95% menor que o registrado há 14 dias. Em relação à mediana de mortes, o índice chegou a 11,57, número 20,59% menor quando comparado com duas semanas anteriores.

Ainda na tarde de terça-feira (21/9), por volta das 16h30, a rede pública operava com 67,59% dos leitos de unidade de terapia intensiva (UTIs) voltados para o tratamento da covid-19 ocupados. Dos 148 leitos, 73 tinham pacientes, 35 estavam livres e 40 bloqueados aguardando liberação.