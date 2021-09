Penitenciária Feminina do DF tem mais 28 casos de covid-19; total sobe para 48

AI Ana Isabel Mansur

De acordo com a Seape, as custodiadas estão separadas das demais colegas, por 14 dias, e a agente está se recuperando em casa - (crédito: Iano Andrade/CB/D.A Press - 10/7/2007)

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) confirmou, nesta terça-feira (21/9), mais 28 casos de infecção pela covid-19 na Penitenciária Feminina do DF. Ao todo, são 48 infectadas: 47 detentas e uma policial penal. A pasta informou que todos os casos são leves e que não há necessidade de internação das pacientes.

As detentas ficarão separadas das demais até completarem duas semanas desde a confirmação do quadro, e a agente se recupera em casa. A Seape destacou que a situação não se trata de um surto e que os casos estão restritos ao Bloco 3, onde foram interrompidas atividades como visitas e saídas temporárias das internas.

Os 11 primeiros casos da doença entre detentas da Penitenciária Feminina foram diagnosticados em 15 de setembro. Dois dias depois, o total de infecções confirmadas subiu para 20. A Seape informou que as presidiárias são testadas diariamente para a covid-19 e que a escalada do número de casos em poucos dias decorreu desse fator.

Na última quinta-feira (16/9), a Vara de Execuções Penais (VEP-DF) suspendeu a visitação programada para sexta-feira (17/9), a saída das presidiárias marcadas para esta semana e os atendimentos presenciais de advogados.

O protocolo permanece até 30 de setembro, mas os banhos de sol das internas permanece liberado, separadamente das demais. As visitas de familiares foram remarcadas para 7 de outubro. A Seape frisou ao Correio que a situação na unidade prisional está sob controle e que os casos são acompanhados diariamente pela gerência de saúde da penitenciária.

A unidade prisional tem capacidade para 1.028 pessoas e, atualmente, conta com 720 detentas. Desde o início da crise sanitária, houve registro de 89 casos da covid-19.

Licitação para itens de higiene

Na segunda-feira (21/9), o Executivo local abriu licitação para compra de 3 mil cortadores de unhas que serão destinados a presídios da capital federal. O objetivo é contribuir para a higiene dos detentos.

O anúncio do certame saiu no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), com valor estimado de R$ 26,2 mil. O prazo para a entrega dos itens pela empresa vencedora será de 10 dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho ou da assinatura do contrato.