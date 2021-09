Adolescente de 16 anos morre baleado em assalto em Ceilândia

DD Darcianne Diogo RN Renata Nagashima

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um jovem, 16 anos, foi baleado durante um assalto em Ceilândia, na manhã desta terça-feira (21/9), por volta das 11h. Ele foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do DF confirmaram o latrocínio e afirmou que os autores do crime estão foragidos. Policiais estão nas ruas tentando localizá-los.

