Fundo imobiliário deve buscar R$ 6 bilhões para distrito tecnológico no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Tony Winston/Agência Brasília)

Foi lançado, nesta quarta-feira (22), o fundo imobiliário para o desenvolvimento do novo Distrito de Inovação e Tecnologia em Brasília (Biotic). O distrito será instalado na Granja do Torto e vai contar com o fundo para captar recursos de até R$ 6 bilhões para investimento na área. A cerimônia de lançamento ocorreu em São Paulo e contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB).

Nas redes sociais, o chefe do Executivo local afirmou que o espaço na Granja do Torto vai contar com espaço para moradia, comércio, startups e outras inciativas. "Com esse fundo, nós iremos captar recursos para implantar um distrito tecnológico na região da Granja do Torto, criando soluções sustentáveis e modernas para integrar, em um só espaço, comércio, residência, universidade, hotelaria e escritórios", escreveu. Ele afirmou que o projeto conta com apoio da Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap), do BRB e do Biotic.

Segundo a Terracap, a estimativa é abrigar 794 empresas e mais de 2 mil estações de coworking (trabalho colaborativo), com geração de 7,6 mil postos de trabalho e 9,5 mil moradores no local, que será uma smart city onde pessoas possam viver, estudar e trabalhar no mesmo local. A primeira fase de captação de recursos vai buscar R$ 1,1 bilhão, de um total previsto de R$ 6 bilhões.

O presidente da Biotic afirmou que o projeto é um desejo antigo. "Vai mudar a matriz econômica do DF porque vai ter geração de empregos e renda junto à inovação e tecnologia. Será um distrito de multiuso", considerou.