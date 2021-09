CB Correio Braziliense

Motorista do caminhão saiu da pista e bateu no carro - (crédito: Renato Souza/CB/D.A Press)

Na madrugada desta quinta-feira (23/9), por volta das 3h40, uma menina de 4 anos e o seu avô, 63 anos, morreram em um acidente entre um carro e um caminhão no km 40 da BR020. O caminhão seguia de Vila Boa (GO) para Goiânia e invadiu a faixa no sentido contrário, atingindo o carro que seguia de Formosa (GO) para a Bahia.

Outra ocupante do carro, uma mulher de 65 anos, foi levada em estado grave ao hospital. Ela apresentava suspeita de um traumatismo cranioencefálico.

O motorista do caminhão e uma passageira de 15 anos sofreram lesões leves. Tudo indica que o motorista dormiu. Ao ser questionado pela equipe que atuou no local, ele disse que só lembra de um clarão. Ele não foi submetido ao teste do etilômetro por estar com laceração nos lábios devido ao acidente.

A Polícia Rodoviária Federal atua no local.