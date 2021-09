Imagem de satélite mostra chuva se aproximando do DF, diz Inmet

RF Roberto Fonseca

Na imagem de satélite é possível ver nuvens se aproximando com possibilidade de chuva em vermelho com maior intensidade até o azul em menor intensidade - (crédito: Reprodução/Twitter)

Ela vai chegando...ela vem chegando. A tão esperada chuva está cada vez mais perto do Distrito Federal. Em imagem de satélite divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no fim da tarde desta quinta-feira (23/9), é possível ver nuvens com maior possibilidade de chuva se aproximando. "A chuva se aproxima do DF! Na imagem de satélite abaixo é possível ver nuvens se aproximando com possibilidade de chuva em vermelho com maior intensidade até o azul em menor intensidade", diz o Inmet, em postagem no Twitter. "Ainda há esperança!", completa.

#Chuva: A Chuva se aproxima do DF!

Na imagem de satélite abaixo é possível ver nuvens se aproximando com possibilidade de chuva em vermelho com maior intensidade até o azul em menor intensidade.



Ainda há esperança #vemchuva #chuvanoDF



Imagem de satélite do #Inmet pic.twitter.com/G2Rmf9FiUq — INMET (@inmet_) September 23, 2021

Os brasilienses, no entanto, pedem ansiosamente que a chuva chegue logo mesmo. Confira algumas reações na internet:

Só quem é do DF sabe o valor da primeira cantoria das cigarras. Cantem alto, coleguinhas!!!! E venha logo, chuva amada!!! pic.twitter.com/yayivDT7BP — Claudia Torres (@claudianctorres) September 23, 2021

eu só preciso da chuva, por favor DF — Renata Losilla (@relosilla) September 23, 2021