Motociclista morre em colisão entre carro e moto no Riacho Fundo

Segundo dados do Detran-DF, a média mensal de acidentes fatais envolvendo motociclistas de 2021 até o mês de agosto foi de 4,5% - (crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

O motociclista Leonardo Dias, 36 anos, que conduzia uma moto Kawasaki Z 750, morreu nesta quinta-feira (23/9) após sofrer um acidente e não resistir aos ferimentos. Leonardo foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal por volta de 13h, mas faleceu no local.

Segundo o CBMDF, o jovem foi encontrado deitado de barriga para baixo e sofreu uma parada cardiorrespiratória. Leonardo tinha sinais de múltiplas fraturas no lado esquerdo do corpo e, após aproximadamente 45 minutos de Reanimação Cardiopulmonar (RCP) com suporte avançado de vida da base de resgate, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O outro motorista, Veridiano, 58 anos, conduzia um GM Astra, recebeu o atendimento da equipe do CBMDF, mas não apresentou lesões e não precisou ser levado a alguma unidade médica.

Acidentes envolvendo motociclistas

Segundo dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF) a média mensal de acidentes fatais envolvendo motociclistas de 2021 até o mês de agosto foi de 4,5%, sendo assim diminuiu comparado a 2020, que foi de 7,25 por mês.

Porém, o trânsito do DF registrou um aumento no número de motos durante a pandemia, as vendas cresceram mais de 48%, fato explicado por fatores como o mercado de trabalho e os altos preços da gasolina. Com o aumento nas vendas e na quantidade de motociclistas nas ruas, é necessária mais prudência e consciência no trânsito para evitar acidentes.