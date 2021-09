Fogo chega à área central do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, diz CBMDF

PM Pedro Marra

Equipe CBMDF combate incêndio do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - (crédito: CBMDF/Divulgação)

As queimadas que atingem a Chapada dos Veadeiros entraram, nesta quinta-feira (23/9), na área central do Parque Nacional (PNCV). Segundo major João Henrique, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que está na região, o fogo veio de Cavalcante (GO) — município ao norte de Alto Paraíso de Goiás — para dentro da área de preservação ambiental.

"Hoje, estamos combatendo o incêndio florestal com nossas equipes em uma área mais central do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, próximo ao Paralelo 14. Nesse momento, nossas equipes se encontram em campo, combatendo as chamas", diz a corporação, em nota.

O CBMDF disponibilizou à imprensa algumas imagens do combate às chamas na região, que dura 17 dias. Os registros são do trabalho realizado nessa quarta-feira (22/9). Ao Correio, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) afirmou que 10 brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) testaram positivo para a covid-19.

Os profissionais estavam na linha de frente do combate às chamas que consomem a vegetação da Chapada dos Veadeiros (GO). De acordo com o Ibama, os brigadistas foram afastados das atividades e se recuperam da infecção pelo novo coronavírus. Ainda segundo o instituto, todos estavam vacinados com a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Além dos brigadistas do Prevfogo, três bombeiros militares de Goiás foram infectados pelo vírus durante as atuações de combate aos incêndios na Chapada. Os primeiros dois casos, entre os bombeiros, foram identificados no domingo (19/9) e na segunda (20/9).



















Veja um vídeo: