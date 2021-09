Justiça libera mais de 2 mil presos do DF para o quinto saidão de 2021

DD Darcianne Diogo

Presos foram liberados na manhã desta quinta-feira - (crédito: Seape/Divulgação)

A Justiça do Distrito Federal liberou, nesta quinta-feira (23/9), mais de 2 mil presos do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) e do Complexo Penitenciário da Papuda para o quinto saidão de 2021. A decisão foi assinada pela juíza Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais (VEP).

Os detentos soltos durante a manhã foram acompanhados pelos policiais penais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seape/DF), que supervisionaram os presos na saída e realizarão vigilância por controle diário de fiscalização residencial dos beneficiados. Os custodiados lotados na Papuda desembarcaram em ônibus na Rodoviária do Plano Piloto. Já os do CPP, unidade prisional destinada aos custodiados do regime semiaberto, saíram à pé.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF), foram liberados para o “saidão” 2.112 presos. Os internos deverão apresentar-se novamente ao respectivo presídio na próxima terça-feira (28/9), estando sujeitos à penas disciplinares. As saídas temporárias estão previstas no calendário da VEP. O próximo saidão está marcado para 8 de outubro.