Covid-19: Saiba onde se vacinar nesta sexta-feira (24/9)

Há pontos específicos para quem vai receber reforço e para os que estão começando o ciclo vacinal contra a covid-19 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 15/9/2021)

A campanha de vacinação contra a covid-19 continua nesta sexta-feira (24/9) no Distrito Federal. A segunda dose da Pfizer foi antecipada para quem está marcado até o dia 27 de outubro. Para tomar, basta procurar um posto de vacinação conforme indicado pela Secretaria de Saúde. Vale ressaltar que seguem sendo aplicadas a primeira dose da vacina em jovens entre 13 e 17 anos e em adultos com 18 anos ou mais, além da dose de reforço para quem tem 85 anos ou mais. O DF conta com pontos de aplicação diurnos e noturnos com acessos para pedestres ou por drive-thru.

A pasta reservou também pontos específicos para a imunização de jovens, para quem vai receber a D2 de outros fabricantes e para quem vai receber a dose de reforço. Nesta quarta-feira (22/9), teve início o agendamento para imunossuprimidos graves com previsão da aplicação das doses na segunda-feira (27/9). Para marcar, é necessário acessar o site da pasta. Além disso, a vacinação de rotina continua na capital do país.

Confira os pontos de imunização desta sexta-feira:



Segunda dose

Pontos de vacinação da segunda dose da Pfizer nesta sexta-feira (24/9) (foto: Divulgação/SESDF)

Pontos de vacinação da segunda dose da Astrazeneca nesta sexta-feira (24/9) (foto: Divulgação/SESDF)

Pontos de vacinação da segunda dose da Coronavac nesta sexta-feira (24/9) (foto: Divulgação/SESDF)

Dose de reforço de idosos com 85 anos ou mais

Pontos de vacinação da dose de reforço nesta sexta-feira (24/9) (foto: Divulgação/SESDF)

Jovens entre 13 e 17 anos

Pontos de vacinação da D1 para jovens entre 13 e 17 anos nesta sexta-feira (24/9) (foto: Divulgação/SESDF)

Adultos com 18 anos ou mais

Pontos de vacinação da D1 para adutos com 18 anos ou mais nesta sexta-feira (24/9) (foto: Divulgação/SESDF)