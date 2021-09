Chuvas interrompem vacinação no SMU, mas atendimento volta neste sábado

PM Pedro Marra

A forte chuva registrada na região central de Brasília e em outras partes do Distrito Federal, nesta sexta-feira (24/9), provocou a interrupção do atendimento no posto drive-thru da Praça dos Cristais, no Setor Militar Urbano (SMU). O local aplica vacinas contra a covid-19 no período noturno. Diante do problema, a Secretaria de Saúde (SES-DF) e as Forças Armadas — que colaboram na ação — suspenderam os trabalhos.

O temporal prejudicou a estrutura do ponto de atendimento. No entanto, apesar do problema, as atividades não ficarão suspensas por muito tempo. "A decisão foi tomada por causa das condições climáticas, que causaram prejuízo à estrutura do local. A vacinação no ponto será retomada neste sábado (25/9), das 18h às 22h, para atendimento aos adolescentes de 13 a 17 anos, com a primeira dose, e de adultos com a segunda dose da vacina Pfizer/BioNTech", informou a SES-DF, em nota.



Incidentes

A primeira chuva do Distrito Federal após 24 dias de estiagem trouxe alívio e prejuízos. Uma árvore que ficava entre o prédio do BRB Serviços e o edifício Varig, no Setor Comercial Norte, tombou com o vento. Os galhos atingiram as vidraças da filial do banco e quebraram algumas delas. Duas mulheres ficaram levemente feridas, segundo o Corpo de Bombeiros.

Na Rodoviária do Plano Piloto, uma parte do teto de gesso que cobre o térreo do terminal caiu, devido à força da chuva. Não houve feridos. Em frente ao Palácio do Buriti, parte do alambrado da praça homônima por causa da forte ventania. Além disso, no Lago Norte, moradores ficaram sem energia elétrica por, aproximadamente, uma hora e meia.

