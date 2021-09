Vídeo: Idoso se perde em mata no Lago Sul e é resgatado por bombeiros

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Reprodução)

Um idoso de 65 anos se perdeu em uma mata do Lago Sul, nas proximidades do Condomínio Estância Quintas da Alvorada, após sair para fazer uma trilha. O homem precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Além de se perder, a vítima caiu em uma ribanceira.

De acordo com os militares, o idoso acionou os bombeiros pelo celular. Ele informou que estava perdido e não sabia se localizar nem enviar coordenadas pelo celular.

As equipes do CBMDF adentraram o condomínio e, com ajuda da equipe de segurança do local, iniciaram a busca. O idoso foi localizado por volta das 22h30 deste sábado (25/9). Ele estava em um local de difícil acesso, dentro da mata, próximo a um córrego.

Ele foi atendido pelos bombeiros, que identificaram uma fratura no braço direito do homem. Após ser estabilizado, ele foi colocado em uma maca e, com ajuda de outras pessoas presentes no local, inclusive uma equipe da Polícia Militar do DF, foi retirado da mata e transportado ao Hospital de Base consciente, orientado e estável.

Veja o momento do resgate: