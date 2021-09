Ibaneis anuncia pavimentação da DF-270, próximo ao Café sem Troco

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Redes Sociais )

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou uma nova etapa do projeto Caminho das Escolas. Segundo ele, o GDF vai pavimentar a DF-270, que liga a região de Café sem Troco e o Núcleo Rural Cariru. O anúncio foi feito durante entrega de outra fase de pavimentação, na manhã deste sábado (25/9).

Durante o evento, o governador entregou 2,4km da VC-427, além de ciclovias. "Boa tarde! Hoje inauguramos mais uma etapa do #CaminhoDasEscolas. Desta vez no Núcleo Rural Cariru, no Paranoá. Pavimentamos 2,4km da VC-427 e também construímos ciclovias", escreveu o governador nas redes sociais.



"Há mais de 20 anos, os cerca de 1,5 mil moradores da comunidade sonhavam com essa melhoria. Fico muito feliz de trazer qualidade de vida para centenas de alunos da Escola Classe Cariru, que sofriam com problemas respiratórios e poeira", completou Ibaneis.



Sobre a nova etapa de pavimentação, o governador afirmou que o projeto vai facilitar a locomoção dos moradores das regiões atendidas. "Esse projeto é muito especial para mim, por facilitar a vida do povo que mora nas áreas rurais do Distrito Federal. Tenho um grande carinho pelas pessoas do campo e podem ter certeza que vamos continuar cuidando delas", disse.