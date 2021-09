Covid-19: após surto, há apenas um idoso em isolamento no lar do velhinhos

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Após registrar um surto de covid-19 entre internos e colaboradores, o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, localizado no Núcleo Bandeirante, tem apenas um idoso em isolamento e não registrou mais nenhum óbito pela doença. Agora, a casa segue com os cuidados não-farmacológicos de prevenção e aguarda a aplicação da dose de reforço das vacinas, conhecida como terceira dose.

"Continuamos seguindo os protocolos. Caso algum idoso ou colaborador apresentar sintomas, realizamos o teste RT-PCR para covid-19", explica a coordenadora Ana Paula Neris. Ainda segundo ela, a visita das equipes de saúde para a aplicação da terceira dose está prevista para 5 de outubro. "Por enquanto, essa é a data. Espero que não mude", declara.

O lar registrou um surto de covid-19 no fim de agosto deste ano. No total, foram 41 infectados, sendo 35 idosos e seis colaboradores. Dois idosos não resistiram e morreram em decorrência de complicações causadas pela doença. O estado de saúde do único interno que ainda está em isolamento é estável. "Até diminuímos nossa área de isolamento", conta Ana Paula.

Doações

O Lar dos Velhinhos Maria Madalena está fazendo uma campanha de arrecadação de itens de segurança contra a covid-19. Devido aos casos da doença, o local precisou de uma grande ala de isolamento e necessita de equipamentos de prevenção como: capote, luvas de procedimento látex, máscara e touca descartáveis, óculos de proteção, máscara PFF2 sem válvula, vestimenta de proteção macacão, face shield e propé.

As ajudas podem ser feitas através de doação direta dos itens na instituição ou por ajuda financeira. Para quem quiser ir até o local entregar alguns produtos, o endereço é SMPW Trecho 3 Área Especial nº 01 e 02 - Park Way Brasília. É possível apoiar financeiramente por meio do site da instituição ou da transferência por PIX. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (61) 3552-0504.