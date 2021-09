Ex-secretário de Turismo apresenta melhora e quadro de covid-19

SS Samara Schwingel

O ex-secretário de Turismo do Distrito Federal Jaime Recena, 41 anos, apresentou melhora no quadro da infecção por covid-19. Ele deu entrada em um hospital particular do DF na última sexta-feira (24/9) e segue internado em um quarto da unidade. Porém, segundo familiares, Recena diminuiu o uso do oxigênio, as taxas de saturação melhoraram e o quadro segue estável.

Recena teve 50% do pulmão comprometido pela doença e é asmático. Ele tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech, mas não chegou a receber a segunda dose. A data da segunda aplicação seria em outubro. Jaime tentou antecipar, mas, por um dia de diferença, não foi contemplado na última antecipação do imunizante divulgada pela Secretaria de Saúde.

Esta foi a primeira vez que Jaime testou positivo para covid-19 desde o início da pandemia. A família segue em oração pela melhora do ex-secretário.

Com a taxa de transmissão da covid-19 variando abaixo de 1 no Distrito Federal — índice definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como de controle da pandemia —, a Secretaria de Saúde volta a apresentar alta nas ocorrências diárias da doença. De acordo com o último boletim divulgado nesta segunda-feira (27/9) pela pasta, foram 1.413 notificações em 24h.

Esta é a maior alta desde 9 de abril, quando a capital do país registrou 1.742 novos casos da doença em um dia. Com as novas ocorrências, o DF totaliza 492.977 infectados pelo novo coronavírus. Desse quantitativo, 471.832 pessoas não estão com a infecção ativa e 10.415 morreram por complicações do vírus.

A Secretaria de Saúde ainda contabilizou mais 20 mortes relacionadas à covid-19, nesta segunda-feira (27/9), sendo que duas eram de residentes de Valparaíso e uma de Santo Antônio do Descoberto. A maioria das vítimas (17 pessoas) estava no grupo etário dos 50 anos ou mais.