Covid-19: mais 36.819 pessoas foram vacinadas nesta terça-feira no DF

CB Correio Braziliense

Terceira dose é aplicada em idosos a partir de 80 anos e imunossuprimidos graves com 18 anos ou mais - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal avança na imunização contra a covid-19. Nesta terça-feira (28/9), a Secretaria de Saúde aplicou vacinas 36.819 pessoas. Desse total, 2.556 receberam a primeira dose do imunizante e 21.183 completaram o ciclo vacinal. Outas 3.048 tomaram a dose reforço e 32 receberam a dose única da Janssen.

Até o momento, a capital vacinou 2.188.597 pessoas com, ao menos, uma dose do imunizante — sendo que 1.164.065 completaram o ciclo vacinal. Com a dose única, foram imunizados 57.215 indivíduos com a vacina da Janssen. Além disso, em uma semana, o DF aplicou 4.871 doses de reforço em idosos. No grupo de imunossuprimidos graves acima de 18 anos, foram 2.479 terceiras doses aplicadas.

No Distrito Federal, a população estimada é de 3.052.546. Desse total 71,7% receberam pelo menos a primeira dose do imunizante e 40% estão com o ciclo vacinal completo. Se considerar o público apto a receber a vacina, que é acima de 12 anos (2.578.420), o índice sobe para 84,88% e 47,37%, respectivamente.

Nesta quarta-feira (29/9), a população que está marcada para receber a segunda dose da AstraZeneca até 8 de outubro poderá antecipar o recebimento da vacina. A medida foi possível com a chegada de mais 14.500 vacinas do imunizante na última sexta-feira (24/9).