Festa de São Miguel Arcanjo é realizada nesta quarta-feira, na Asa Norte

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Capelania Militar São Miguel Arcanjo e Santo Expedito)

A Festa de São Miguel Arcanjo acontece nesta quarta-feira (29/9), na Capelania Militar São Miguel Arcanjo e Santo Expedito, entre as quadras 303/304 Norte. A celebração vai contar com missas solenes distribuídas em quatro horários: 10h; 12h; 15h e 19h.

Entre 1º e 2 de outubro, o encontro também vai contar com comidas típicas vendidas por meio de drive-thru. Das 19h às 21h30, voluntários da igreja vão vender várias opções. Entre elas, está arroz carreteiro, galinhada, pão com linguiça, caldos, canjica, milho verde, pamonha, bolo de São Miguel, pastel e refrigerante.

Vale lembrar que as igrejas católicas do Distrito Federal organizam as festas juninas deste ano novamente por drive-thru, com transmissões ao vivo e muitos cuidados devido à pandemia da covid-19. A maioria das igrejas terá apresentações musicais a distância com duplas sertanejas, enquanto outras optaram por promover concursos virtuais de melhor traje e ações sociais voltadas para a doação de alimentos a pessoas carentes.