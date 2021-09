DF terá último dia de setembro com calor e chance de chuvas isoladas

PM Pedro Marra

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press )

No último dia do mês de setembro, o Distrito Federal pode receber chuva novamente. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima desta quinta-feira (30/9) foi de 14ºC, registrada na estação de Águas Emendadas, região de Planaltina. A máxima pode chegar a 33ºC. A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 25%, com ventos fracos.

“Nosso tempo é de transição da estação, em que as condições climáticas vão mudando no decorrer do dia. No período da tarde não se descartam chuvas, desde que de forma isolada. O aquecimento diurno, com formação de nuvens, é o que intensifica a nebulosidade e aumenta as chances de chuva no final da tarde e início da noite”, explica o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves.

O especialista destaca que até a manhã desta quinta-feira, as estações do instituto não registraram volumes de chuva acima da média esperada para o mês de setembro, que é de 46,6mm.

“O maior volume neste mês ocorreu na estação meteorológica do Gama, com 28,4mm, seguida do Plano Piloto, com 12,6mm e de Brazlândia, com 12,4mm. É um período em que a temperatura continua mais alta. Então ainda é importante beber muita água, pois é um cuidado que precisa ser tomado sempre”, aconselha Heráclio.

De acordo com o Inmet, em 2020, somente no Gama choveu mais do que o esperado para setembro: 49,2mm. No Plano Piloto, o volume de água foi de 29,8mm e, em Brazlândia, ficou em 23,8mm.

“Então, em 2020 apenas a região do Gama ficou acima da média. Isso mostra que o mês de setembro é de mudanças de estação, e não tem regularidade de chuva. No ano passado, as chuvas ocorreram em dois dias, em 22 e 23. Neste ano, se concentrou nos dias 25 e 29. É muito irregular. Só a partir de outubro que começa a ter uma frequência maior de períodos com chuva”, conclui.