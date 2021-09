Covid-19: Taxa de transmissão da doença no DF é a maior em 13 dias

AI Ana Isabel Mansur

Pelo quarto dia seguido, a taxa de transmissão da covid-19 no Distrito Federal teve aumento. Nesta quinta-feira (30/9), o número chegou ao maior resultado em 13 dias — 1,07. O valor aponta que cada 100 pacientes com a doença podem transmiti-la para outros 107.

Índices acima de 1 demonstram que a pandemia está fora de controle. A taxa ficou menor que o numeral por uma semana no DF e voltou a crescer e ficar acima de 1 há três dias.

A média móvel de casos no DF alcançou 875,6 nesta quinta (30/9), alta de 26,4% em relação a 16 de setembro, 14 dias atrás. Foi o sétimo crescimento seguido do resultado. O cálculo para os óbitos está subindo na capital federal há seis dias, após sequência de queda e estabilidade, e chegou a 17,4 nesta quarta (30/9) — aumento de 48,8% na comparação com as duas últimas semanas.

As médias para as mortes e casos são recalculadas diariamente, a partir dos dados do dia e dos seis anteriores. Os valores ajudam a acompanhar o desenvolvimento da doença, amenizando possíveis atrasos nas notificações.

Boletim

Em 24 horas, a Secretaria de Saúde do DF confirmou mais 950 infecções e 10 óbitos em decorrência da covid-19. Desde o início da pandemia, a capital federal acumula 10.464 mortes e 495.249 casos, dos quais 474.564 (95,8%) são considerados recuperados.

Dos falecimentos notificados, quatro ocorreram nesta quinta (30/9) e três são de quarta (29/9). O restante é de abril, maio e junho. Apenas três pacientes não apresentavam nenhuma comorbidade. Sete pessoas sofriam de cardiopatia e três de distúrbios metabólicos. Nefropatia, obesidade e imunossupressão afetavam, cada uma, uma vítima.