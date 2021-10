Homem leva choque elétrico, cai de escada e morre, na Ceilândia

CB Correio Braziliense

Jonas foi atendido pela equipe de socorro e chegou a receber manobras de reanimação durante 50 minutos - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um homem de 40 anos morreu na tarde desta quinta-feira (30/9) após levar choque elétrico e cair de uma escada de 5 metros de altura. O acidente ocorreu por volta das 14h30, no Assentamento 26 de Setembro, na Ceilândia.

Chegando ao local, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram a vítima, Jonas Lemos, caída no chão. A vítima realizava uma atividade nos cabos da rede quando foi atingido por uma descarga elétrica e caiu da escada que usava para acessar a rede.

O Corpo de Bombeiros não soube informar se a vítima era um técnico em eletricidade ou apenas um morador da região. Jonas sofreu uma parada cardiorrespiratória após a queda. Ele foi atendido pela equipe de socorro e recebeu manobras de reanimação durante 50 minutos. No entanto, não reagiu aos estímulos e teve o óbito declarado ainda no local.

Os bombeiros atenderam à ocorrência com três viaturas por terra, uma aeronave de resgate e 16 militares.