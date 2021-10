Preso homem acusado de cometer dois roubos na Asa Norte

EH Edis Henrique Peres

(crédito: PMDF/Divulgação)

O Grupo Tático Motociclístico (GTM) 23, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), prendeu, na manhã de quinta-feira (30/9), durante um patrulhamento, um homem acusado de cometer dois roubos na Asa Norte. Os agentes receberam da Polícia Civil do DF informações do rastreamento de um dos celulares roubados algumas horas antes.

O suspeito agia nas proximidades da quadra 201. A polícia intensificou o policiamento no local e conseguiu localizá-lo com três aparelhos celulares roubados no mesmo dia, além de duas facas que usava para cometer os crimes.

O homem é suspeito de ter cometido diversos outros roubos a pedestres nas últimas semanas na mesma região da Asa Norte. Ele foi conduzido à 2ª Delegacia de Polícia do DF, preso em flagrante.

Porte ilegal

Na manhã desta sexta-feira (1º/10), a PMDF também prendeu um homem por porte ilegal de arma de fogo, em Ceilândia. Os policiais realizavam um ponto de bloqueio próximo a um conjunto habitacional, quando abordaram um veículo com cinco pessoas.

Durante a revista foi encontrado um revólver calibre .22 com seis munições e sem registro. Todos os envolvidos foram encaminhados à 15ª DP. Segundo os demais passageiros, o condutor era o proprietário da arma. O homem foi preso em flagrante e autuado por recusa em realizar o teste com etilômetro.