Vídeo: regiões do DF registram chuva de granizo nesta sexta-feira

Outubro deve ser um mês refrescante no Distrito Federal. Com a promessa de chuvas isoladas para esta sexta-feira (1º/10), a capital federal não só cumpriu a previsão como foi além: moradores do Gama e Samambaia registraram chuva de granizo nessas regiões no fim da manhã e começo da tarde.

No Gama, o tempo estava fechado desde cedo, mas o granizo só começou a cair por volta de 12h20. Apesar de forte, a chuva de gelo só chegou até as quadras iniciais do Setor Leste, e durou cerca de 20 minutos.

Em Samambaia Norte, a chuva foi breve, mas intensa. Durou cerca de 30 minutos e, por 10 minutos, os moradores puderam ver gelo caindo do céu.



A tarde desta sexta-feira (1º/10) começou diferente no Gama e em Samambaia, com uma forte chuva de granizo. A precipitação começou por volta das 12h30 e veio acompanhada de fortes ventos.



Em Samambaia, a chuva também está forte.



