Tempo no DF permanece chuvoso; rajadas de vento podem causar estragos

RM Rafaela Martins

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Outubro está surpreendendo o brasiliense. Com a chegada das chuvas para afastar o calor, estragos foram registrados na cidade. Na sexta-feira (1º/10), a parede de uma residência desabou em Santa Maria e quedas de árvores foram registradas no Gama e em Samambaia, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). E não se engane: os estragos podem persistir no fim de semana.

A meteorologista Andrea Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), alerta que o céu permanecerá com condições de chuva e ventos fortes. “Antes o brasiliense estava enfrentando bastante calor e agora será o contrário: terá muita chuva e vento. Essa é a promessa para o fim de semana, chuvas isoladas pela manhã, e pancadas durante a tarde e a noite”, ressalta a profissional.

O DF começou as primeiras horas do segundo dia de outubro com umidade relativa do ar em 95%, mas ela deve cair e chegar aos 35%. A temperatura mínima registrada neste sábado (2/10) foi de 17ºC, e a máxima prevista é de 28ºC.

O CMBDF orienta a população a não se abrigar embaixo de árvores, estruturas metálicas e redes de distribuição elétrica; a não praticar atividades esportivas em geral, em especial na água; e evitar entrar em córregos e rios, uma vez que o risco de trombas d'água são maiores. De acordo com o Inmet, a intensidade dos ventos na sexta-feira (1º/10) alcançou 72km/h no Gama, 52km/h em Brazlânia e 40km/h no Plano Piloto.