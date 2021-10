Inscrições para Festival de Cinema Brasileiro terminam nesta segunda-feira

RM Rafaela Martins

(crédito: Junior Aragão/divulgação - 5/12/11)

Inscrições para participar da 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB) terminam nesta segunda-feira (4/10). Serão selecionados 30 filmes, que vão receber um cachê que varia de R$ 5 mil a R$ 30 mil, dependendo da modalidade do produto. A edição de 2021 vai ocorrer em formato on-line de 7 a 14 de dezembro. A inscrição é feita pelo site do projeto.

A seleção das obras ficará por conta da comissão do evento e seguirá critérios ligados à qualidade técnica e artística. A divulgação dos resultados está prevista para ocorrer na primeira quinzena de novembro. O festival é uma realização da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec) em parceria com a organização da sociedade civil “Amigos do Futuro”.

Em 2020, o Festival de Brasília se adaptou às necessidades do virtual por conta da pandemia do covid-19, e em 2021 se consolida neste formato, realizando a 54ª edição com exibição em plataforma on-line e canal de TV.



O regulamento admite produções concluídas a partir de 2019, preferencialmente inéditas, de qualquer gênero. Na 54ª edição, a Mostra Brasília será composta por quatro longas e oito curtas-metragens.

Remuneração



Todos os filmes exibidos receberão verba relativa ao Cachê de Seleção, nos valores de R$ 30 mil para filmes de longa-metragem em Competição Nacional; R$ 10 mil para filmes de curta-metragem em Competição Nacional; R$ 15 mil para filmes de longa-metragem da Mostra Brasília e R$ 5 mil para filmes de curta-metragem da Mostra Brasília.