EH Edis Henrique Peres JE Júlia Eleutério

(crédito: Fernando Lopes/CB/D.A Press)

Um homem, 52 anos, foi vítima de arma branca no início da manhã desta segunda-feira (4/10). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 5h30 na última parada de ônibus do P2 no P Sul, região de Ceilândia.

Identificado como Magno Lúcio, o homem é cinegrafista no canal SBT, tendo passagem pelo Correio. Segundo os bombeiros que prestaram atendimento, ele estava consciente e orientado, mas a alça intestinal estava exposta. O cinegrafista foi encaminhado para o Hospital Regional de Ceilândia.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), Magno foi vítima de dois assaltantes que fugiram levando pertences. Testemunhas relatam que a dupla fugiu em um GM/Monza, mas até o momento, ninguém foi preso.

Violência



Na madrugada desta segunda-feira (04/10), por volta das 2h da manhã, um homem, 33 anos, morreu após ser atingido duas vezes no pescoço com uma arma branca. O caso ocorreu em Santa Maria, próximo ao Supermercado Serra Mix, na Quadra 317. A vítima foi encontrada caída no canteiro da via.

Quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegou ao local, o homem estava sem sinais vitais. A equipe iniciou o protocolo de reanimação cardiopulmonar, mas após aproximadamente 40 minutos, foi decretada a morte.

O suposto agressor foi contido à força por populares e atendido pelo CBMDF. Ele foi levado ao Hospital Regional de Santa Maria, consciente e com escoriações pelo corpo.

O CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas e 13 militares.