Dia de São Francisco conta com missas e benção aos animais

JE Júlia Eleutério

Religiosos vão ao Santuário de São Francisco celebram o dia do santo e abençoar os animais - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press )

Na manhã desta segunda-feira (4/10), muitos devotos de São Francisco de Assis foram até o Santuário do padroeiro, localizado na Asa Norte, para celebrar o dia do santo. Conhecido por ser o protetor dos animais, os donos de pets buscaram o local para abençoar os mascotes e pedir saúde para os bichinhos. As bênçãos ocorrem no seminário, ao fundo da paróquia, até as 17h30. A reportagem do Correio foi acompanhar a devoção ao santo.

Muito católico desde criança, Antônio Vitor Pereira, 18 anos, é devoto do santo e estava no Santuário de São Francisco com o pequeno Espartacus, da raça Shih Tzu, para receber as bênçãos no dia do padroeiro. “É mais por questão de curar ele das doenças, porque ele sempre teve muito problema de saúde. Claro que a benção ajuda muito e eu miro sempre na história dele, porque é muito bonita”, enfatiza o jovem.

Morto aos 44 anos, São Francisco de Assis tem devotos que se espalham por diversos países. Essa devoção começou antes mesmo de sua morte, devido às missões evangelizadoras que comandou e pela presença dos frades franciscanos em muitos lugares do mundo. Depois da canonização, um fator que contribuiu para o aumento dos devotos foi a construção da primeira igreja em sua homenagem, a Basílica de São Francisco, em Assis, cidade onde nasceu e foi enterrado.

Em busca de uma vida longa para a Bia, uma cadela da raça Schnauzer, Rozangilia Batista, 51 anos, também buscou o Santuário para abençoar a “filha” de quatro patas. Moradora do Guará, ela conta que a cachorrinha é muito obediente e tornou-se a mascote da família. “Eu vi que estavam benzendo e não quis perder a oportunidade. Vim até aqui por considerar minha cachorrinha um ser da minha família, então é bom para protegê-la de doenças”, destaca a dona de casa.

Devido à comemoração do dia, as missas ocorrerão em horários especiais. Na parte da tarde, haverá celebrações às 17h e às 19h. Não é permitida a entrada de animais no local da santa missa, somente pela área externa e no ponto onde as bênçãos estão sendo feitas.