(crédito: Divulgação/PMDF)

Um adolescente, 16 anos, suspeito de ser autor de um homicídio, foi apreendido, na tarde desta segunda-feira (4/10), após retornar ao local do crime. O suspeito, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, teria atingido outro homem com golpes de faca no pescoço, em Santa Maria, e fugido do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. O suspeito voltou a comparecer ao local da ocorrência, foi reconhecido por testemunhas e chegou a ser agredido por amigos e familiares da vítima. Porém, policiais do 26º batalhão conseguiram interromper as agressões.

Os agressores foram levados à 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) e o acusado de homicídio foi conduzido ao Hospital Regional de Santa Maria. De acordo com a Polícia Civil, a vítima apresentava lesão com corte contuso em região direita do pescoço.

A PCDF afirma que uma testemunha visualizou o momento em que o comparsa do autor arremessou a faca utilizada pelo autor no telhado de um supermercados, próximo ao local do crime. Foi feito contato com o Corpo de Bombeiros de Santa Maria, solicitando um apoio para efetuar a escalada naquele telhado a fim de tentar localizar a faca arremessada. A faca foi localizada e apreendida.