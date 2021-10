JE Júlia Eleutério

Gabriel levou um tiro no tórax durante uma tentativa de assalto - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/DA Press)

O corpo do empresário Gabriel Benamor, 23 anos, foi enterrado no cemitério Campo da Esperança na manhã desta terça-feira (5/10). O jovem estudante de direito foi vítima de um latrocínio (roubo seguido de morte) em Taguatinga Norte, na manhã de sábado (2/10). Os dois suspeitos do crime foram detidos pela Polícia Civil do DF no domingo (3/10).

Comovidos com a perda repentina, amigos e familiares se reuniram para dar um último adeus ao rapaz. Muito emocionada, a prima Fernanda Almeida, 29 anos, destacou as qualidades de Gabriel e o bom coração que deixa saudade em todos. "Ele era uma pessoa que ajudava muita gente. Era muito esforçado, inteligente e cheio de sonhos ainda para viver", lamenta.

Benamor foi baleado após ser abordado por dois homens armados, enquanto esperava um amigo dentro do carro, na praça da QNF. Gabriel aguardava no local o outro rapaz encontrar a namorada para levá-lo ao hospital, pois ele havia deslocado um dedo. Segundo relatos, enquanto o jovem estava no veículo, os criminosos o abordaram e anunciaram o assalto. No momento, o rapaz levou um susto e acabou sendo baleado no tórax. Um adolescente foi apreendido e um homem, preso. A 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) segue investigando o caso.

O amigo do empresário ouviu os tiros, desceu do prédio em que estava e o encontrou caído. Gabriel foi encaminhado ao Hospital Anchieta, onde passou por cirurgia e ficou na unidade de terapia intensiva (UTI). Às 15h30, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.



