Homem preso por tentativa de feminicídio tinha passagem por Lei Maria da Penha

PM Pedro Marra

(crédito: Zach Guinta/Unsplash)

Preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), na manhã de segunda-feira (4/10), após tentar matar a ex-companheira, Jassirene Ferreira Paiva, 51, a facadas, Fernando Feitosa Marinho, 52 anos, tem um histórico de crimes desde 1996. Em 2011, ele também agrediu fisicamente uma outra ex-companheira, em Ceilândia Norte, e foi preso pela 19ª DP, da região, com base na Lei Maria da Penha.

Os agentes da 3ª DP (Cruzeiro) realizaram a prisão em flagrante do agressor por tentativa de feminicídio. Segundo o delegado Douglas Fernandes, ambos têm retrospecto de crimes. "Ela tem passagem por furto e ele por tentativa de feminicídio e Lei Maria da Penha, em 2011, em Ceilândia Norte, contra outra companheira. Ele também tem passagens por roubo, furto, associação criminosa. (Também há) uma tentativa de homicídio, em 2018", afirma o investigador.

Segundo o delegado-chefe da unidade, o casal estava junto há cerca de dez anos, mas se separou há três meses. Após os golpes de faca, a vítima não precisou de atendimento especializado. “Ela não chegou a ser hospitalizada, pois os ferimentos não foram profundos. O Corpo de Bombeiros colocou bandagem e ela não precisou ser levada a um hospital”, explica o investigador.

O homem pratica os crimes desde 1996, quando foi detido por uso e porte de drogas, tráfico de drogas. "Ele tem passagens por crimes em 2012, 2018 e em 2016 por roubo, furto, lesão corporal, e tentativa de homicídio, em 2018. Todo ano, praticamente, ele comete crimes. Mas de inquérito, o mais grave foi em 2018. Em 2020, ele respondeu por desacato e resistência e lesão corporal", acrescenta o delegado Douglas Fernandes.

O rapaz passou por audiência de custódia por volta das 9h desta terça-feira (5/10), ainda sem conclusão. A mulher recebeu medidas protetivas de urgência, conforme prevê o artigo 19 da Lei Maria da Penha nº 11.340 de 2006.

Entre as determinações, fica proibida a convivência com a ofendida, aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Além disso, é vedado o contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.



Relembre o caso

No domingo (3/10), por volta de 23h, ambos se encontraram e usaram drogas juntos. Por volta de meia-noite de segunda-feira (4/10), após ter feito uso de entorpecente, o autor suspeitou que a mulher havia subtraído uma parte da droga e ficou agressivo. Ele pegou uma faca que estava na cintura, foi em direção à vítima e disse que iria matá-la. Segundo a PCDF, os envolvidos são pessoas em situação de rua e usuários de drogas.

Logo em seguida, a golpeou com uma faca buscando atingir a região abdominal da mulher, porém, como ela se defendeu, o golpe acertou o braço. O autor continuou a desferir facadas e a atingiu nos braços e no abdômen.

Ele só parou de agredi-la quando percebeu a aproximação de um ciclista. Neste momento, a vítima conseguiu fugir e buscou ajuda. Segundo a polícia, o homem possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, furto, roubo, lesão corporal e tentativa de homicídio. Após os procedimentos legais, o indivíduo foi recolhido ao cárcere da Polícia Civil do DF e permanece à disposição da Justiça.