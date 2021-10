Ciclista fica ferido e é levado a hospital após colisão com ônibus

CB Correio Braziliense

Com escoriações nas pernas e nos braços, ciclista foi atendido e transportado pelo CBMDF - (crédito: Bruno Peres/CB/D.A Press - 21/11/14)

Um ciclista de 71 anos ficou ferido e precisou ser levado ao Hospital do Paranoá após se envolver em um acidente com um ônibus, nesta terça-feira. O homem foi identificado como Francisco Sotero e apresentava ferimentos leves. O caso aconteceu na altura da quadra 10 do Paranoá, na avenida principal, as 15h20. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e deslocou duas viaturas, com oito militares, para atender a ocorrência.

O veículo que colidiu com a bicicleta era um ônibus Mercedez Benz, de cor branca, da empresa Pioneira, conduzido por um motorista de 44 anos, que não se feriu.

Embora o condutor da bicicleta apresentasse somente escoriações nas pernas e nos braços, ele foi atendido e transportado pelo CBMDF ao hospital para avaliação médica. Ele estava consciente, orientado e estável. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).