Instituto Menos de Mim realiza brechó para ajudar comunidade da Estrutural

O Instituto Menos de Mim fará um brechó beneficente no sábado (9/10) com o objetivo de reverter todo o valor arrecadado da venda de roupas, sapatos e outros utensílios na realização de uma ceia de natal para moradores da região Estrutural. Essa é a terceira edição da ação social. O evento será no restaurante Vila Tarêgo, no Park Way, das 10h às 17h.

Idealizadora do brechó e voluntária do Menos de Mim, Manu Bassul explicou que o projeto nasceu em seu coração com objetivo de presentear uma comunidade. “A ideia surgiu no meu coração, em 2019, para comemorar o meu aniversário, mas quem ganharia o presente seriam outras pessoas. Assim comecei a arrecadar roupas no meio que vivo e toda a verba seria destinada para a ceia. Normalmente nós juntamos as doações para o natal, mas só em 2019 conseguimos 18 mil reais com o brechó. Assim, compramos 12 mil reais em cesta básica e fizemos uma ceia de natal para mais de 500 pessoas”, relatou Manu.

No ano passado, devido à pandemia da covid-19, o projeto precisou pausar a ação, mas outros trabalhos foram realizados. Este ano, respeitando todos os protocolos sanitários, o Menos de Mim retoma o Brechó Beneficente. Presidente da instituição, Felipe Bassul conta que a ação é uma forma de incentivar a economia sustentável. “As pessoas costumam ter várias roupas paradas no armário só ocupando espaço. O brechó é uma forma que temos de incentivar a economia sustentável, trazer pessoas para a realidade do voluntariado e criar uma forma divertida e inteligente de ajudar”, disse o presidente.

O grupo continua recebendo doações de roupas masculinas, femininas, infantis, acessórios e sapatos. Os interessados podem entrar em contato pelo perfil do Instagram: @brechobeneficente.bsb. Os voluntários — mais de 100 atualmente — buscam em todo o Distrito Federal.