Calor e névoa seca: DF terá dia quente com máxima de 35ºC nesta quinta-feira

JE Júlia Eleutério

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Com os termômetros podendo chegar a 35ºC no Distrito Federal, o calor promete continuar nesta quinta-feira (7/10). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima no DF foi registrada no início da manhã com 18ºC. A umidade relativa do ar ficará em torno de 15% nas horas mais quentes do dia, com máxima de 70%.



A previsão do tempo também indica que o céu terá poucas nuvens nos períodos da manhã e da tarde. No entanto, no segundo turno do dia, haverá presença de névoa seca. Durante a noite, o Inmet alerta que o céu terá muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas.

Questionado sobre a previsão de chuvas no DF, o meteorologista do Inmet, Mamedes Melo, destacou que a perspectiva continua para os próximos dias. “A tendência é que já haja mudanças no tempo para o fim de semana, principalmente de domingo para segunda”, ressaltou.

Cuidados

Prepare o protetor solar e as garrafinhas de água. Com a umidade relativa do ar atingindo porcentagens mais baixas, os brasilienses devem tomar alguns cuidados como: umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água; consumir bastante água; evitar exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 17h; evitar aglomerações em ambientes fechados e abafados e; usar soro fisiológico nos olhos e nas narinas.