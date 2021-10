Projeto social de Ceilândia oferece oficinas gratuitas de audiovisual

CB Correio Braziliense

Marcella Lasneaux, arte-educadora e uma das participantes do projeto - (crédito: Divulgação/Projeto Cultura In Movimento)

O Projeto Cultura In Movimento, de Ceilândia, oferece, gratuitamente, uma oficina de Efeitos Visuais e Estética de Animação para jovens e adultos entre 13 e 51 anos. As aulas começam na próxima segunda (11/10) e seguem até 15 de outubro, das 14 às 17h. O curso será on-line.

A capacitação dos interessados será feita pelo Instituto Cultural Menino de Ceilândia, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Ao todo, foram disponibilizadas 60 vagas. Para se inscrever, basta acessar a página www.culturainmovimento.com.br.

A iniciativa pretende formar profissionais para atuar no mercado de comunicação audiovisual, ampliando as possibilidades de emprego e renda no universo digital. O único pré-requisito para participar das aulas é ter acesso à internet, seja por celular, tablet ou computador.

O Projeto Cultura In Movimento começou no mês de julho e as oficinas são semanais. A programação vai até 19 de novembro e, ao término do ciclo, os alunos produzirão um documentário, colocando em prática tudo aquilo que aprenderam. A expectativa, com o fim do projeto, é formar 900 pessoas.

O curso também oferece certificado, mas para isso, é preciso ter participado de todas as aulas.

