Confira o que abre e o que fecha no feriado de 12 de outubro

SR Samantha Rannya*

Nesta terça-feira (12/10), é celebrado o dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, e também o Dia das Crianças. O trânsito no Eixão fica aberto normalmente para os veículos circularem na segunda-feira (11/10), véspera do feriado, mas no dia 12 de outubro o fluxo de carros será interrompido das 6h às 18h para que os pedestres possam aproveitar o feriado. As operações de reversão na Estrada Parque de Ceilândia, na BR-070 e na DF-250, serão suspensas na terça.

Confira o que abre e o que fecha na capital durante o feriado e as alterações de horários de alguns serviços:

Comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF) informou que as lojas de shoppings e de rua vão funcionar normalmente durante o feriado. O mesmo vale para bares, restaurantes, supermercados e farmácias. Demais estabelecimentos, como empresas de material óptico e fotográfico, papelarias e comércio varejista de carnes e alimentícios estão autorizados a abrir desde que cumpram com as normas de suas CCT.

Park Shopping

Todas as lojas do Park Shopping, incluindo as áreas de alimentação, funcionarão das 10h às 22h.

Ônibus

Na segunda-feira (11/10), véspera do feriado, as linhas de ônibus não vão atender aos passageiros normalmente, conforme a tabela de dia útil. No feriado, as linhas de ônibus seguem os mesmos horários de domingo (10/10).

Metrô

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) informou que, devido à manutenção preventiva nas vias, no trecho de Samambaia, o embarque e desembarque nas estações do Terminal Samambaia, Samambaia Sul, Furnas e Taguatinga Sul ocorrerão em apenas um dos lados das plataformas neste domingo (10/10). Na véspera do feriado, ponto facultativo, o funcionamento será normal, das 5h30 às 23h30. Na terça-feira (12/10) o funcionamento será das 7h às 19h.

Saúde

No feriado, o atendimento será feito somente nas emergências dos hospitais públicos e nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Estarão fechados no feriado os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS’s), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e as Farmácias de Alto Custo.

Segurança

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) informou que 30 delegacias circunscricionais do DF vão funcionar em regime de plantão ininterrupto de 24h. Também funcionam as duas delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM I e II) e as duas delegacias da Criança e do Adolescente (DCA I e II). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) funcionarão 24h. A Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) atenderá em regime de plantão na segunda-feira (11/10).

Bancos

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) informou que os bancos seguem fechados no feriado. O Banco de Brasília (BRB) terá o atendimento estendido na segunda-feira (11/10), das 8h às 16h, para entrega do Cartão Gás.

Detran-DF

Não haverá atendimento ao público nas unidades do Detran-DF. Os servidores que atuam na engenharia e fiscalização de trânsito vão trabalhar em regime de escala. Os serviços on-line funcionarão normalmente.

Zoológico

Funcionamento normal, das 9h às 17h, com limitação máxima de até 2.500 visitantes por dia e sem rodízio.

Na Hora, Procon e Conselhos Tutelares

As unidades do Na Hora, Procon DF, Pró-Vítima e os Conselhos Tutelares estarão fechados na terça-feira (12/10). Os Conselhos Tutelares atenderão demandas urgentes pelos telefones: 125 e (61) 3213-0656/ 3213-0763/ 3213-0766. O Pró-Vítima atenderá as demandas pelo telefone: 9 8314-0622.

Restaurantes Comunitários

Os restaurantes comunitários funcionam normalmente no sábado (9/10) e na segunda-feira (11/10). Nas unidades de Brazlândia, Paranoá, São Sebastião, Estrutural, Sol Nascente, Samambaia e Ceilândia, o café da manhã será das 7h às 8h30. No dia 12 de outubro, terça-feira, estarão fechados.

CRAS, CREAS e Cecon

Funcionam normalmente na segunda-feira (11/10), das 8h às 18h, e na terça estarão fechados.

Unidades de Acolhimento

Funcionam normalmente no feriado, aberto 24h.

Centro Pop

Funciona normalmente, das 7h às 18h.

UPS

Funcionam normalmente, aberto 24h.

Central de Vagas

Funcionam normalmente, aberto 24h.

Cultura

O Museu de Arte de Brasília (MAB) abrirá excepcionalmente na terça-feira (12/10), horário normal.

Jardim Botânico

Funciona normalmente, das 9h até às 17h, entrada permitida até às 16h40.

Torre de TV

Aberto das 9h às 18h.

Parque Nacional de Brasília

O Parque Nacional de Brasília abrirá na terça-feira (12/10), mas apenas as trilhas estão disponíveis para o público.

Parques administrados pelo Ibram

Todos os parques administrados pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram) vão funcionar no feriado, são eles:



• Parque Recreativo do Gama, aberto das 6h às 18h;



• Parque Distrital das Copaíbas, aberto, das 8h às 18h;



• Monumento Natural Dom Bosco, aberto, das 6h às 20h;



• Parque Ecológico do Paranoá,aberto das 6h às 18h;



• Parque Ecológico Sucupira, aberto das 6h às 20h;



• Parque Ecológico do Lago Norte, aberto das 6h às 18h;



• Parque Ecológico da Asa Sul, aberto das 6h às 20h;



• Parque Ecológico Olhos d'água, aberto das 5h30 às 2h, portão principal, e das 6h às 18h, portões laterais;



• Parque Ecológico Ezechias Heringer, aberto das 6h às 22h;



• Parque Ecológico de Águas Claras, aberto das 5h às 22h;



• Parque Ecológico do Riacho Fundo, aberto das 6h às 18h;



• Parque Ecológico Areal, aberto das 6h às 18h;



• Parque Ecológico Veredinha, aberto das 6h às 22h;



• Parque Ecológico Cortado, aberto das 6h às 18h;



• Parque Ecológico Três Meninas, aberto das 7h às 18h;



• Parque Vivencial do Anfiteatro Natural do Lago Sul, aberto das 6h às 18h;



• Parque Ecológico Península Sul, aberto das 6h às 22h.

