Birosca do Conic volta a funcionar neste final de semana

Tradicional ponto de encontro reabre após vários meses fechado por conta da pandemia - (crédito: Birosca/Divulgação)

O Birosca, tradicional espaço underground da cena noturna de Brasília, volta a funcionar. Fechado por vários meses por conta do agravamento da pandemia, a casa de shows reabre nessa sexta-feira (08/10) com uma programação variada, indo até a próxima semana.

Na próxima segunda-feira (11/10), véspera do feriado, a casa realiza o Festival Música Transforma com Floripa Jazz Festival. O evento começa com uma releitura instrumental do álbum Esdras Nogueira do transa, de Caetano Veloso, contando com apresentações do músico Márcio Marinho, logo em seguida. Isadora Pina, Liliane Santos e Raíza Andrade do trio de metais do Divinas Tetas encerrarão as apresentações da noite.

Por conta da crise causada pela covid-19, o espaço adotou novas medidas de funcionamento durante esse período para evitar a disseminação do vírus. Em respeito às normas sanitárias e de segurança, a casa funcionará com o espaçamento de mesas, que deverão ser reservadas antecipadamente.

Serviço

Retorno do Birosca Bar + Festival Música Transforma

Quando: sexta-feira (8/10), sábado (9/10) e domingo (11/10)

Onde: Endereço: SDS, Bloco E, loja 3 – Brasília. Classificação: 18 anos

Ingressos a R$ 10 para sexta e sábado e R$50 para o festival