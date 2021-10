Covid-19: Detran registra seis casos entre funcionários e afasta servidores

SS Samara Schwingel

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) registrou seis servidores que testaram positivo para covid-19. Os casos ocorreram no posto de atendimento do Shopping Popular. Os servidores foram afastados para cumprirem isolamento até o fim dos sintomas.

Em nota, o departamento afirmou que "vem mantendo os protocolos de segurança em todas as unidades. As medidas já foram intensificadas. Desde o primeiro caso, a própria gerente da unidade já havia solicitado o reforço na higienização, o que está acontecendo diariamente."

Segundo o Detran, alguns servidores retornam na próxima semana, já que terão concluído o período de afastamento. O atendimento na unidade segue normalmente.

Ao saber dos casos, o Sindetran-DF, sindicato dos servidores da autarquia, informou que torce pela rápida recuperação dos colegas, pois a maioria recebeu as duas doses da vacina. "Reforçamos a importância da manutenção do uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento entre colegas e entre colegas/usuários. Exigimos que o Detran reforce os cuidados com a higienização de todas as unidades e a manutenção (constante) de aparelhos de ar condicionado".

O sindicato protocolou, nesta sexta-feira (8/10), junto ao Dirag/Detran um ofício pedindo intensificação da faxina geral e da sanitização, citando reclamações que recebem de servidores que atuam na unidade.