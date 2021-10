Covid-19: DF volta a registrar mais de mil casos em intervalo de 24 horas

SS Samara Schwingel

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

O Distrito Federal voltou a ter mais de mil casos confirmados da covid-19 em um intervalo de 24 horas. Nesta sexta-feira (8/10), a capital do país registrou 1.052 infecções e 16 mortes. A última vez que as notificações passaram desse total foi no domingo (3/10), quando a Secretaria de Saúde (SES-DF) contabilizou mais 1.264 notificações da doença.

Na terça-feira (5/10), a quantidade de confirmações passou de 3 mil. No entanto, segundo a pasta, os dados estavam represados devido a uma alteração na plataforma digital do Ministério da Saúde. Até o momento, o DF contabiliza 504.772 casos da covid-19 e 10.585 mortes provocadas pela doença. Os dados constam no boletim epidemiológico divulgado diariamente pela SES-DF.

Do total de vítimas, 925 eram pessoas de outras unidades da Federação, sendo 795 de Goiás e, o restante, de outros 17 estados. A taxa de transmissão do vírus fechou o dia em 1,14, o que significa que cada grupo de 100 pessoas com a doença é capaz de transmiti-la para, em média, outros 114 indivíduos.

Médias móveis e UTIs

Com as atualizações, a média móvel de infecções ficou 33,8% acima do registrado há duas semanas. Comparado ao mesmo período, o indicador referente às mortes teve aumento de 8,2%. Taxas abaixo de 15% indicam estabilidade.

Na rede pública de saúde, a ocupação dos leitos em unidade de terapia intensiva (UTIs) para tratamento de pacientes com covid-19 está em 62,2%. Das 128 vagas, 61 estavam ocupadas, 37 livres e 30 bloqueadas.

Na rede privada, a ocupação se encontra em 86,1%, sendo que, dos 192 leitos, 163 estavam com pacientes, 27 vagos e dois bloqueados. Na fila de espera por uma UTI, às 18h30 desta sexta-feira (8/10), havia 73 pessoas. Oito delas têm quadro suspeito ou confirmado de covid-19.