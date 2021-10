Covid-19: DF tem 978 novos casos e taxa de transmissão acima de 1

SS Samara Schwingel

(crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

Entre domingo (10/10) e esta segunda-feira (11/10), véspera do feriado de Dia das Crianças e Dia de Nossa Senhora Aparecida, o Distrito Federal registrou 978 novos casos e 17 mortes por covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, a taxa de transmissão do novo coronavírus segue acima de 1 na capital pelo 13º dia seguido. O índice está 1,1, ou seja, um grupo de 100 pessoas infecta mais 110.

Com a atualização, o DF chegou a 507.407 infecções e 10.621 óbitos confirmados desde o início da crise sanitária. Do total de mortos, 926 eram pessoas residentes em outras unidades da federação, sendo 796 de Goiás e o restante de outros 17 estados.

A média móvel de casos está em 1.196,29, o que indica um aumento de 33,11% quando comparado com o valor de duas semanas atrás. A mediana de mortes chegou a 15,86, com variação negativa de 5,13%, indicando estabilidade do índice.

UTIs

Na rede pública de saúde, a ocupação dos leitos em unidade de terapia intensiva (UTIs) para tratamento de pacientes com covid-19 está em 84,27%. Das 108 vagas, 75 estavam ocupadas, 14 livres e 19 bloqueadas.

Na rede privada, a ocupação se encontra em 84,41%, sendo que, dos 192 leitos, 159 estavam com pacientes, 30 vagos e três bloqueados. Na fila de espera por uma UTI, às 17h30 desta segunda-feira (11/10), havia 88 pessoas. Nove delas têm quadro suspeito ou confirmado de covid-19.