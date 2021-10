Motociclista atropela pedestre e morre após colidir com carro em Ceilândia

PM Pedro Marra

Corpo de Bombeiros atende a pedestre atropelado e colisão entre carros, em Ceilândia - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motociclista, identificado como Jorge Pereira, 28 anos, atropelou e matou um pedestre na tarde de segunda-feira (11/10), na QNN 22 de Ceilândia Sul. Ao chegar no local, a equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) constatou também que, na sequência, a moto colidiu de frente com outro veículo, um Ford Export, que trafegava no sentido contrário da via. Após avaliação por parte da equipe, também foi constatado o óbito do motociclista no local.

O pedestre atropelado, do sexo masculino, tinha aproximadamente 35 anos, e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave e instável. O outro carro era conduzido por Marcelo, 38, que após avaliação da equipe de socorro, foi constatado que ele saiu ileso do acidente.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência às 17h02, com emprego de quatro viaturas, uma aeronave e 21 militares.

Segundo informações de populares, o pedestre entrou na pista de maneira repentina. A cena do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.









Susto

Mais cedo, na manhã desta segunda-feira (11/10), o Corpo de Bombeiros atendeu a passageira de um carro que foi atingido por um pedaço de concreto. O incidente ocorreu na saída do Buraco do Tatu, viaduto que fica embaixo da Rodoviária do Plano Piloto. O bloco atingiu o para-brisa e ficou fixado no vidro do veículo. O condutor não soube informar se jogaram o objeto ou se ele caiu do viaduto.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi até o local e constatou que o objeto não teria caído da infraestrutura do túnel. Buscas foram realizadas para identificar o autor que poderia ter arremessado o objeto, mas ele não foi encontrado.

No veículo, estavam o condutor e a passageira identificada como Senhora Hadassa, 29, que ficou bastante abalada com o ocorrido e precisou ser atendida pela equipe de socorro do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O condutor e a passageira não se feriram.