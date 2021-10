Pancadas de chuva e ventos fortes voltam ao DF nesta quarta-feira

RM Rafaela Martins

A quarta-feira (13/10) será de chuvas e trovoadas no Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas devem ocorrer no período da tarde e da noite. Durante a manhã, a previsão é de chuva em pontos isolados. Com o calor mais ameno, a umidade relativa do ar pode variar entre 100% e 45%.

Segundo a meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, a região administrativa com maior volume de chuvas até o momento é o Sudoeste: 18.8mm.

"O tempo segue nessa condição. Teremos chuvas isoladas e, na parte da tarde, isso evolui para pancadas com trovoadas. Vale ressaltar que emitimos um alerta amarelo. Ele indica que há perigo quando as chuvas estão acumuladas e com volume de 20 a 30 milímetros. Os ventos no DF também podem chegar a 60km”, contou Andrea.

Além disso, a temperatura máxima pode chegar aos 30°C ao longo do dia. A mínima foi de 19°C registrada durante a madrugada no Plano Piloto e no DF.

Cuidados

A Defesa Civil alerta que, para os casos de destelhamento devido aos ventos fortes, a orientação é permanecer dentro da residência e procurar abrigo, como uma mesa ou cama, para evitar ser atingido por cacos e pedaços de telha. Para quem estiver na rua, quando começar uma chuva, algumas das recomendações são evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e nunca se abrigar debaixo de árvores isoladas.

O órgão explica que, como a tendência dos raios é procurar o caminho mais curto entre o solo e a nuvem onde foi produzido, não é recomendado estar perto de árvores ou estruturas metálicas. Além disso, no momento da chuva, é recomendável não entrar em piscinas ou lagos, devido ao risco de raios e descargas elétricas.

No caso de rios e cachoeiras, o alerta é ainda maior por causa da possibilidade de tromba d’água. Ante a possibilidade de alagamentos, a dica é não passar com os veículos por locais onde o condutor não consegue ver o meio-fio, que tem em torno de 25 centímetros de altura.