Dois jovens que tentaram comprar celular com dinheiro falso são presos

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, por volta das 17h de terça-feira (12/10), dois jovens de 18 anos que tentaram comprar um celular com dinheiro falso na Rodoviária do Plano Piloto, na plataforma superior do terminal. Os jovens são moradores do Recanto das Emas e iam dar o golpe em um morador de Planaltina.

O dono do aparelho decidiu vender o celular para comprar fraldas para o filho recém-nascido e comida para a família. O anúncio da venda foi feito pelas redes sociais. Os golpistas viram a venda e combinaram a compra na Rodoviária.

Os suspeitos foram pegos por um trio de policiais do 6º Batalhão que realizava uma ronda no local e suspeitaram do comportamento da dupla. Os dois estelionatários, quando perceberam a aproximação dos militares, tentaram esconder o dinheiro no pneu de um carro estacionado.

O gesto, contudo, foi visto pelos policiais. Os agentes conferiram as notas e perceberam que as nove cédulas de R$100 tinham o mesmo número de série. A dupla foi presa em flagrante e levada para o Departamento da Polícia Federal. Um deles possui antecedentes criminais por roubo de veículo e tráfico de drogas.

O pai de família que seria vítima do golpe agradeceu aos policiais, mas como não tinha dinheiro, pediu ajuda aos militares para poder retornar para casa.